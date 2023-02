- Street Fighter 6 dévoile ses 3 derniers combattants

Publié le Lundi 27 février 2023 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Déjà ?

Capcom a dévoilé les 3 derniers combattants de son Street Fighter 6. Et il s'agit de Cammy, Zangief et Lily. Au final, le jeu proposera huit personnages historiques de Street Fighter, à savoir Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, Zangief, E. Honda, Blanka, Dhalsim, quatre personnages récurrents de la saga, à savoir Cammy, Juri, Dee Jay, Luke, et six nouveaux venus, qui sont Lily, Jamie, Kimberly, Manon, Marisa et JP. Pour un total de 18 personnages... seulement.Si ça reste élevé par rapport aux premiers opus de la saga, les attentes ont un peu évolué depuis et 18 personnages, ça fait peu... d'autant plus que les joueurs auront forcément droit à des DLC de personnages, DLC payants bien entendu, avant la sortie d'un Street Fighter 6 Ultra, d'un Street Fighter 6 Champion Edition, d'un Street Fighter 6 Hyper Fighting, d'un Street Fighter 6 New Challengers, Street Fighter 6 Final Challengers, Street Fighter 6 Super Ultra Hyper Fighting Champion New Final Challengers Double Edition et j'en passe, comme Capcom en a l'habitude.Mais bref. En attendant la sortie du jeu, prévue pour le 2 juin sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series, voici une nouvelle vidéo.