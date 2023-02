Wo Long : Fallen Dynasty, la démo disponible

Publié le Lundi 27 février 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Histoire de tester le jeu

Wo Long : Fallen Dynasty est un action-RPG signé Koei Tecmo et Team Ninja, annoncé pour le 3 mars 2023. Pour rappel, cette histoire mettra en scène un soldat sans nom combattant pour suvivre dans une version dark fantasy de la fin de la Dynastie des Han, où les démons ont envahi les royaumes.Le jeu est attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One et il sera disponible dès le jour de sa sortie sur le Game Pass.Une démo vient de sortir sur toutes les plateformes, accompagnée d'un nouveau trailer :