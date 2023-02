- Octopath Traveler II est sorti

Publié le Lundi 27 février 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Square Enix vient de sortir Octopath Traveler II sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, et PC (Steam). Après le succès du premier opus, cete suite propose 8 nouveaux personnages, dans un tout nouveau monde, sans aucun lien avec le précédent jeu.Il s'agit d'un tactical RPG se déroulant dans un monde en 3D, avec des personnages en 2D, à base de sauver le monde, tuer des monstres, mettre au point des tactiques et passer des heures et des heures à traverser des contrées hostiles.Chouette, donc. Le test est en cours.