- Unreal Engine 5 : découvrez la puissance du moteur

Publié le Vendredi 24 mars 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Plein les yeux

Epic a mis l'accent sur deux vidéos dévoilant la puissance de son moteur Unreal Engine 5. En constante évolution et en constante amélioration, ce moteur est l'un des plus utilisés dans l'industrie du jeu vidéo.On vous laisse découvrir ça (faites péter le plein écran) avec deux trailers des jeux Lords of the Fallen et Senua's Saga: Hellblade II.Et le mons que l'on puisse dire est que oui, ça défonce la rétine.