- Zoria : Age of Shattering sort bientôt en accès anticipé

Publié le Vendredi 24 mars 2023 à 10:50:00 par Ambre Cogné

Un jeu qui brisera tout?

Développé par Tiny Trinket Games et édité par Anshar Publishing, Zoria: Age of Shattering nous propose un RPG tactique au tour par tour dans un univers d'heroic fantasy unique. Vous incarnerez le Commandant, le chef d'un groupe d'aventuriers, et devrez gérer vos équipes, à la fois lors de leurs expéditions et lors de la construction de votre base.Zoria: Age of Shattering sortira donc en accès anticipé sur Steam et sur GoG le 27 avril prochain. En attendant la poignée de jours restants, on vous invite à jeter un coup d'oeil au petit trailer créé pour l'occasion: