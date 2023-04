- Crymachina vous offre un nouveau trailer

Publié le Vendredi 31 mars 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Sexy ?

Crymachina est attendu cet automne sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Une nouvelle bande-annonce vient d'être dévoilée. Pour rappel, il s'agit d'un action-RPG en développement chez Furyu Corporation et qui sera édité par NIS America.Vous allez y suivre l'histoire de trois filles dans un monde post-apocalyptique, deux mille ans après l’extinction de la race humaine. Trois demoiselles, des êtres synthétiques connus sous le nom de Dei ex Machina, et qui cherchent à devenir humaines. Notez qu'il s'agit, sur fond de baston et de cyberpunk, d'une histoire d'amour avant tout.Ambiance JRPG, action avec de multiples combats au corps à corps ou à distance, ambiance SF grâce à des décors signés Roula et Yoshi6054.Le jeu sortira aussi en version boîte, avec un artbook bonus.