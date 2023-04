- Saga of Sins est désormais disponible

Publié le Vendredi 31 mars 2023 à 10:38:00 par Cedric Gasperini

7 péchés, ça donne beaucoup de pêches

Saga of Sins est un jeu d'action-aventure qui va vous demander de pénétrer l'âme de villageois corrompus par les 7 péchés capitaux qui sont, on vous le rappelle, la luxure (ça c'est chouette), la gourmandise, la paresse, la colère, l'orgueil, l'envie et aimer le rap français alors que c'est vraiment, mais vraiment de la merde noyée par le Vocoder et l'auto-tune.Le jeu vient de sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.Vous y incarnez Cecil, l'ange nettoyeur, qui va lutter contre les créatures issues des 7 péchés capitaux en se transformant en 4 créatures spéciales. Le tout dans une ambiance illuminures.