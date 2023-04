(TEST) Resident Evil 4 (PS4, PS5, Xbox Series, PC)

Publié le Vendredi 31 mars 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Vamos a Las Plagas

Depuis qu'il a assisté à l'accouchement de sa femme - par deux fois - et que tout ne s'est pas forcément passé comme il le pensait, Vincent n'a plus peur de rien. Le sang, les morceaux de bidoche sur le sol, les gens qui hurlent, les bébés tout moches avec des morceaux blancs, rouges et noirs sur la tronche...Bref, les scare jumps, les zombis, les monstres en tout genre, ça ne lui fait plus rien.Et comme il le précise si bien : "en plus, mes mômes sont moches, alors question vision d'horreur, j'suis servi tous les jours".Qui d'autre pouvait tester Resident Evil 4 ?