Publié le Vendredi 31 mars 2023 à 11:04:00 par Exterieur

Un jeu de tir Super Mario : quand les fans prennent le relais

Les fan games de Mario

Le Super 1-1 Challenge





Un avenir possible pour le jeu ?

Super Mario est l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo, et sa popularité n'a cessé de croître. Au fil des années, de nombreux fans ont créé leurs propres jeux inspirés de l'univers du plombier moustachu. Ces fan games sont souvent des hommages créatifs à la série, avec des niveaux imaginatifs, des graphismes charmants et des mécaniques de jeu astucieuses. On vous dit tout sur le jeu Super 1-1 Challenge, le jeu de tir inspiré de Mario.Les passionnés ont créé des centaines de jeux basés sur Mario, surtout des jeux de plateforme comme Super Mario Bros. X, qui mélange des éléments de Super Mario Bros. 1, 2 et 3 et Super Mario World, ou encore le jeu Super Mario Bros. & The Midas Machine. Il y a également eu des variantes de jeux existants comme Mario Kart: The Impala Battles : ce jeu de course de karts inclut de nouveaux personnages et pistes.Cependant, aucun jeu de tir lié à Mario n'avait encore été envisagé. Et d'après cette enquête d'ExpressVPN , les jeux de tir sont les jeux les plus populaires parmi les gamers, comme par exemple Call of Duty préféré par 71 % des hommes et 46% des femmes.Créer un jeu sans l'aide de la franchise est difficile, mais pas impossible. Il existe de nombreux outils de développement gratuits, tels que Unity, Unreal Engine et GameMaker Studio. Avec un concept accrocheur et un mode de jeu populaire, la recette du succès est toute trouvée. Et le monde de Mario, créé par Nintendo en 1985, a toujours été apprécié pour ses graphismes simples et colorés, ses personnages attachants comme Peach, Toad ou Yoshi.Super 1-1 Challenge est un jeu de plateforme gratuit créé par Sean Noonan. Il est basé sur le niveau emblématique 1-1 de Super Mario Bros., le tout premier niveau du jeu original de 1985.Le concept est simple : le joueur doit parcourir le niveau 1-1 en évitant les ennemis et en collectant des pièces. Cependant, il y a un twist : le niveau est inversé et le joueur doit donc jouer en marche arrière. De plus, les pièces ont été remplacées par des clés, qui sont nécessaires pour déverrouiller les portes bloquant le chemin vers la fin du niveau.Le jeu présente un défi intéressant pour les joueurs qui connaissent bien le niveau 1-1 de Super Mario Bros. car les niveaux inversés nécessitent une approche différente. De plus, la nécessité de collecter des clés ajoute une nouvelle dimension stratégique au gameplay.Le jeu dispose de graphismes qui rappellent le style pixel art de Super Mario Bros, un classique selon 20 Minutes . Les contrôles sont également réactifs et faciles à prendre en main, ce qui en fait un jeu accessible pour les joueurs de tous niveaux.Pour l'instant, Super 1-1 Challenge n'a pas été stoppé par Nintendo. Normalement, l'entreprise demande la fermeture de tout ce qui porte atteinte à la propriété intellectuelle de ce qu'elle a créé, mais on dirait qu'elle commence à envisager d'étendre ses activités, comme expliqué par Les Echos Si l'opportunité est laissée au jeu d'être développé, à quoi peut-on s'attendre pour les prochains niveaux ? Sans doute une diversification et une multiplication des ennemis, en faisant entrer par exemple Bowser, Wario ou Waluigi. On peut aussi imaginer de nouvelles armes ou des thèmes pour les niveaux.Au vu de la popularité de Mario qui n'a jamais fléchi, la franchise va continuer à nous surprendre avec de nouveaux formats de jeux. Déjà, la sortie au cinéma de Super Mario Bros. le 6 avril 2023 annonce l'intention de Nintendo de laisser le petit plombier conquérir tous les formats.