- Veiled Experts : la bêta est dispo

Publié le Vendredi 31 mars 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Experts amis amis

La bêta de Veiled Experts est désormais disponible sur Steam , et elle durera jusqu'au 6 avril. Ce sera la dernière avant la sortie définitive, prévue un peu plus tard dans l'année.Pour rappel, il s'agit d'un jeu de tir stratégique à la troisième personne. Il vous plonge dans des parties en 5v5, alors que vous incarnez des agents du monde entier, engagés dans une guerre totale entre gouvernements, multinationales et organisations terroristes. Autant dire, des flingueurs à la solde d'une des factions, bien décidés à dézinguer toute résistance ennemie.Au menu, des environnements destructibles, des bouleversements météorologiques (brouillard, tempête...), des objectifs de missions variés et la présence de champs magnétiques pour venir perturber les parties, le tout avec 9 agents aux capacités uniques disponibles.Les modes mission désamorçage de bombe en 3v3 ou 5v5, Team Deathmatch et Deathmatch seront inclus. L'IA complètera les équipes s'il manque des joueurs.Une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne :