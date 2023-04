- Live A Live arrive sur PS4, PS5 et PC

Publié le Vendredi 31 mars 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Live is Life, tada tadada...

Originellement sorti uniquement au Japon en 1994 sur Super Nintendo, Live a Live est un RPG classique édité par Square Enix et développé par Takashi Tokita. Il est sorti sur Nintendo Switch l'année dernière et nous l'avions testé à l'époque Le jeu vous invite à personnaliser votre aventure en choisissant l'ordre des chapitres, chacun se déroulant dans un univers très différent, du Far Ouest au Japon Féodal.Il vient d'être annoncé sur PS4, PS5 et PC pour le 27 avril, accompagné d'une nouvelle bande-annonce.