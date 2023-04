- Sortie de Stray Blade, un nouveau jeu d'action-aventure

Publié le Vendredi 21 avril 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Un demi, s'il vous plait...

Stray Blade est un action RPG qui vous envoie dans un monde sauvage où les adversaires seront aussi la faune environnante. Accompagné de votre compagnon, le loup de Xhinnon, qui répond au nom de Boji, vous allez devoir maîtriser les pouvoirs des trois métaux d'Acréa pour restaurer l'équilibre du monde, détruit par les guerres incessantes des demi-dieux.Il offre la part belle aux combats, multiples, avec des mécaniques de combat poussées.Le jeu est signé Point Blank Games et édité par 505 Games. Il vient de sortir sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC via l'Epic Games Store et Steam.