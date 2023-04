(TEST) Dredge (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)

Publié le Lundi 24 avril 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Pêche aux monstres

La pêche, c'est mon truc. Bon, par contre, glander sur un siège avec mes gaules et un pack de bières pendant des lustres pour choper deux ou trois saloperies trop polluées pour être mangées et que l'on doit rejeter à l'eau, ce n'est pas mon truc.Partir en mer pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour puer le poisson H24, ce n'est pas non plus ma came.Nan, moi ce que j'aime, c'est la pêche à la grenade.Et d'ailleurs, si y'a pas d'eau, ça ne me dérange pas plus que ça...