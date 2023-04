Viewfinder, un nouveau jeu de puzzles

Publié le Mardi 25 avril 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Clic clac merci Kodak

Viewfinder est un jeu de puzzles développé par Sad Owl Studios et édité par Thunderful Publishing, à sortir sur Steam dans le courant de l'année, lais aussi sur PS5.A l'aide d'un appareil photo instantané de type Polaroid, vous allez prendre des clichés de peintures, de paysages, de sculptures... et leur donner vie, dans le but de percer les mystères du monde dans lequel vous êtes. Et surtout, de réussir à vous en échapper. Les clichés permettront de redéfinir les lieux, de les changer aussi, et de vous offrir donc de nouvelles possibilités d'avancer.Il s'agira d'un jeu solo, exclusivement, que vous pourrez tester en avant-première puisqu'une démo est prévue dans les prochaines semaines.On vous laisse découvrir ça en vidéo.