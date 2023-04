Shadows of Doubt disponible sur Steam !

Publié le Mardi 25 avril 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Crimes au pays des apéricubes

Devnez un détective privé et résolvez les enquêtes sur des meurtres, des vols, des crimes divers et variés, tout en étant sur les traces d'un serial killer...Un monde ouvert, des dizaines de personnages, chacun avec sa personnalité, son passé, sa vie, sa routine quotidienne...Shadows of the doubt est un jeu d'enquête en monde ouvert, qui se crée de manière aléatoire... Il est développé par ColePowered Games et édité par Fireshine Games.Il vient de sortir en accès anticipé sur Steam . Jetez-y un coup d'oeil...