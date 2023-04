Paranormal Hunter sort le 22 mai

Publié le Mardi 25 avril 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Horreur en VR

Paranormal Hunter est un jeu d'horreur VR en coop qui débarque prochainement en accès anticipé sur Steam . Il sera compatible Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index et les produits compatibles Windows Mixed Reality.Le jeu sortira plus tard sur PS5 et Nintendo Switch. Car le jeu sera jouable aussi en verison non-VR.Dans Paranormal Hunter, vous allez évolue rdans un manoir hanté, dans lequel vous allez croiser des entités tirées de jeux tels que Shenmue, Shenmue II, et Shin Megami Tensei. Vous devrez éviter les spectres, chercher des indices pour sortir de là, ne pas se faire détecter... le tout avec les éléments principaux qui sont placés de manière aléatoire à chaque partie...La sortie du jeu en accès anticipé est annoncée pour le 22 mai.