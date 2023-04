Publié le Mardi 25 avril 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Et c'est gratuit

Dungeon crawler free-to-play, Torchlight: Infinite sort le 9 mai sur PC et mobiles. Avec en bonus, la possibilité de cross saves, à savoir de jouer sur une plateforme et de continuer sa partie sur une autre.Le jeu, qui est présenté comme un ARPG avec pour but de maximiser les phases de loot, s'inscrit dans l'univers de Torchlight, lorgnant du côté des Diablo-like.Disponible en early access depuis quelques temps déjà, le jeu débarque donc en Final Version, même si des upgrades seront régulièrement ajoutées. D'ailleurs, cette sortie s'accompagne de nouveau contenu et de nouvelles features.Et il y a bien trop d'angliscismes dans cette news.