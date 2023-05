(TEST) Final Fantasy Pixel Remaster (PS4, Nintendo Switch)

Publié le Mardi 2 mai 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

1,2,3 nous irons aux bois, 4,5,6 cueillir des cerises

Vicent aime bien les tous petits trucs informes et très cons, qui vivent des aventures passionnantes. C'est pour ça qu'il est fan de FInal Fantasy version pixels. Et c'est aussi pour les mêmes raisons qu'il aime ses enfants.J'aurais pu rajouter "sa femme aussi" mais elle est plus en formes qu'informe et elle est loin d'être conne. Et surtout, elle a une méchante droite. Alors je m'en tiendrai aux gamins.Mais bref. VIncent a testé FFPR. Fédération Française des Petites Ritournelles (rapport au sous-ttire).Ou pas.