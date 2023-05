- Le mode routes ouvertes de TT Isle of Man: Ride on the Edge 3

Publié le Vendredi 5 mai 2023 à 11:40:00 par Ambre Cogné

Sortez couvert

Développé par Raceward Studio et édité par Nacon, TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 nous présente son nouveau mode "routes ouvertes". Vous pourrez y voyager comme bon vous semble, sans compétition ni tracé prédéfini. Pas de hors-piste cependant, il ne faudrait pas salir votre superbe bolide...TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 sortira sur PC, Playstation 4 et 5, Xbox One et Series et sur Nintendo Switch. Cette approche à filet large se retrouve également dans ses promesses : des dizaines de motos, de pilotes et de tracés et des centaines de kilomètre de route.