- Deux dates et une démo pour Harmony : The Fall of Reverie

Publié le Vendredi 5 mai 2023 à 11:20:00 par Walid Hamadi

Les Français de Don’t Nod ne pouvaient pas rater l’évènement de la LudoNarraCon sur Steam. Pour ce festival du jeu vidéo narratif, le studio mondialement renommé dans le genre (auteur de Life Is Strange et Tell Me Why) sort une démo accessible jusqu’au 21 mai de Harmony : The Fall of Reverie.Celle-ci couvre le premier acte de l’aventure qui a pour héroïne Polly, une jeune femme capable de clairvoyance grâce aux rêves qu’elle fait. Voyageant entre notre monde physique et celui de Reverie, Polly devient Harmony, qui a le pouvoir d’entrevoir l’avenir et ainsi de déterminer les choix à faire pour le destin de l’Humanité. Voyez le trailer ci-dessous pour plus de détails (activez les sous-titres FR).Si vous voulez influer sur le cœur du monde grâce aux êtres divins que sont Gloire, Félicité, Pouvoir, Chaos, Lien et Vérité, rendez-vous le 8 juin sur PC et Switch et le 22 juin sur PS5 et Xbox Series X/S pour la sortie du jeu.