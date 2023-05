Knight Crawlers est sorti sur Steam

Publié le Vendredi 5 mai 2023 à 10:00:00 par Julia Bourdin

ARPG, roguelite et ragdolls : un étrange mélange

Good Morning Games et The Iterative Collective ont annoncé que le dungeon-crawler basé sur la physique, Knight Crawlers, est disponible sur Steam. Il s’agit d’un ARPG avec des combats de « ragdolls » pour des runs infinies et du PvP.En plus d’une bonne couche d’humour, le jeu possède un système de progression de type roguelite avec des bonus à obtenir entre les runs ainsi qu’une grande variété d’armes.Que ce soit des points d’XP, des compétences, des armes obtenues ou fabriquées, le jeu a l’air d’offrir beaucoup de moyens de personnaliser son personnage et de rendre chaque run un peu unique.Je me demande quand même si le jeu s’adresse plus au party-game et aux joueurs plus intéressés par le fun des ragdolls ou s’il s’adresse au contraire à des joueurs hardcore du roguelite qui risquent de se retrouver lésés par les contrôles…