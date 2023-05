Space Gladiators est sorti

Publié le Vendredi 5 mai 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Avance, hé, patate !

Développé par le développeur indépendant Thomas Gervraud, aka Blobfish, Space Gladiators est un jeu de type plateforme roguelite dans lequel les joueurs vont incarner des patates capturées et transformées en gladiateurs par des extra-terrestres. Et moi, un plot de départ pareil, ça me botte.8 patates sont disponibles, chacune avec ses caractéristiques et compétences, plus de 50 ennemis, 10 boss, 300 objets..Space Gladiators vient de sortir sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One.