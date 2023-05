Super Dungeon Maker est maintenant sur Switch et Steam

Publié le Jeudi 4 mai 2023 à 10:40:00 par Julia Bourdin

Il est pas beau mon donjon ?

Rokaplay, en partenariat avec Firechick, est fier d’annoncer que son sandbox et level editor de donjons 16-bit top-down est à présent sur le Nintendo eShop et Steam. Il est proposé pour 19,99 €.Le jeu permet de créer son donjon en quelques minutes à la manière d’un Link to the Past ou d’un Super Mario Maker. Vous pouvez choisir le nombre de niveaux, les objets, les ennemis, les pièges, les énigmes et autres pour construire votre propre aventure.Je trouve l’idée franchement chouette, et on peut également partager ses donjons aux autres joueurs via le online.De plus, le jeu se veut comme un outil éducatif notamment pour les futurs level designers et est entièrement gratuit si vous en faites la demande pour un milieu académique. Un beau geste.