Un beau trailer pour Loop8 : Summer of Gods

Publié le Jeudi 4 mai 2023 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Le japon de Mon Voisin Totoro

Loop8: Summer of Gods se déroule dans un japon des années 80 alternatif et on suit les aventures de Nini dans le village côtier d’Ashihara.Le nouveau trailer vous permet de découvrir différents environnements que vous pourrez découvrir au fil du jeu, le tout sur la musique « Love’s Sweet Sorrow » issue de la bande-son du jeu.Pour ceux intéressés par cette ambiance calme et paisible, le jeu est prévu le 6 juin 2023 pour Switch, Xbox One, PS4 et PC via Steam.