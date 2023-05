Dorothée est la voix d'Airazor dans le prochain Transformers

Publié le Mercredi 3 mai 2023 à 11:45:00 par Théo Valet

Oui, cette Dorothée là

La saga Transformers revient avec "Transformers: Rise of the beast". Ce nouvel épisode, se déroulant dans les années 90, verra s'affronter Optimus Prime et ses alliés autobots contre le terrible Unicron et les Decepticons, épaulés par une nouvelle catégorie de Transformers : les Maximals.Qui de mieux pour incarner un Transformers dans les années 90 que la personne qui a importé les mangas et les grandes séries d'animations en France dans les années 90 ? Et oui, c'est comme ça qu'on se retrouve avec Dorothée qui prêtera sa voix à Airazor, une Maximal experte en reconnaissance et capable de se transformer en faucon.Ce film s'annonce incroyable, et rien que pour le plaisir, on vous remet la nouvelle bande annonce.