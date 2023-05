El Dorado : The Golden City Builder dévoile ses mécaniques religieuses

Publié le Mercredi 3 mai 2023 à 10:10:00 par Julia Bourdin

El Dorado ? Comme la daurade ? Ça se mange ?

Les développeurs du city builder El Dorado : The Golden City Builder ont publié des Nouvelles dans lesquels ils décrivent les mécaniques de religion du jeu.En effet, vous pourrez construire des temples de différentes tailles près de vos maisons mais surtout effectuer des sacrifices pour plaire aux Dieux et recevoir leur aide. Le plus de sacrifices sont effectués durant les festivals, le plus de faveurs vous recevrez.Trois dieux dominent : Chac, le dieu de la foudre, de l’eau et des plantes, Ixchel, la déesse de la lune, de la fertilité et de la destruction (si compatible quand on y pense) et enfin Itzamna, le dieu créateur au nom très difficile à écrire et gardien des cieux.C’est rigolo de tuer des gens pour un Dieu qui si ça se trouve s’en fiche complètement et ça a l’air rafraichissant pour un city builder alors si vous êtes fan du genre, n’hésitez pas à vous inscrire aux playtests sur Steam et à la Bêta.