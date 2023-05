Aurora: The Lost Medallion - The Cave prochainement en démo

Publié le Mercredi 3 mai 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un chouette point'n click

Aurora: The Lost Medallion - The Cave est un jeu de type point'n click dans lequel vous incarnez Aurora, la plus jeune enfant de la Cave, élevée par des machines. Et vous allez vivre des aventures incroyables... parce que vous êtes arrivé à un âge où vous attend une épreuve très particulière. Vous allez devoir explorer cette CaveLe jeu est développé par Noema Games.Une démo arrive prochainement. Et une vidéo vient d'être publiée.