Du gameplay pour Farming Simulator 23: Nintendo Switch Edition

Publié le Mercredi 3 mai 2023 à 09:45:00 par Julia Bourdin

Les joies du tracteur

GIANTS Software a dévoilé le tout premier trailer de gameplay pour Farming Simulator 23: Nintendo Switch Edition. Le jeu proposera, en plus d’améliorations, des fonctionnalités inédites.En effet, deux cartes sont à découvrir proposant chacune une exploration et un gameplay différents. L’une est inspirée de l’Europe, l’autre des Etats-Unis. De plus, le jeu vous permettra d’établir des chaines de production qui vous permettront de développer votre business à un niveau bien supérieur.Et comme toujours les gros chiffres : 100 véhicules et outils pour 14 cultures différentes, de la sylviculture et même de l’élevage animal.Bref, si vous aimez la campagne et le doux bruit de la moissonneuse batteuse, ce jeu sortira le 23 mai. Encore un tout petit peu de patience.