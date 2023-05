De nouveaux jeux sur le Xbox Game Pass

Publié le Mercredi 3 mai 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

De jolis jeux

Redfall (Cloud, PC & Xbox Series X|S) - disponible

Ravenlok (Cloud, Console & PC) – 4 mai

Weird West: Definitive Edition (Xbox Series X|S) – 8 mai

Shadowrun Trilogy (PC) – 9 mai

Fuga: Melodies of Steel 2 (Cloud, Console & PC) – 11 mai

Besiege (Cloud, Console & PC) – Disponible

Quantum Break (Console & PC) – Disponible

Grounded : mise à jour Super Duper Update – Disponible

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker : personnage gratuit de Luke Starkiller – 4 mai

Madden NFL 23 : Pack Ultimate Team EA Play – Disponible

Wasteland 2: Director’s Cut (250 points – membres Ultimate uniquement) : Parlez avec 10 personnes

Wo Long: Fallen Dynasty (5 points) : Jouez

Before We Leave (Cloud, Console & PC)

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, Console & PC)

Hearts of Iron IV (PC)

Her Story (PC)

Umurangi Generation: Special Edition (Cloud, Console & PC)

