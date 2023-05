Super Mega Baseball 4 annoncé par EA

Publié le Mercredi 3 mai 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Batte en l'air

EA vient d'annoncer Super Mega Baseball 4 pour le 2 juin prochain. Il sera disponible sur Xbox Series X/S et PlayStation 5 pour la première fois de la franchise, ainsi que sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC avec cross-play.Le jeu incluera notamment les joueurs légendaires David Ortiz, Jose Bautista, Babe Ruth, Hank Aaron...Un jeu de baseball, donc... avec plein de modes, plein de possibilités, plein de stades, plein de joueurs, plein d'équipes et plein de battes. J'aime bien ça, moi, les battes.