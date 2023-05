Waven se dévoile dans un nouveau trailer

Publié le Mercredi 3 mai 2023 à 10:40:00 par Théo Valet

Après Dofus et Wakfu, Ankama est de retour !

Je ne pense pas avoir besoin de présenter Ankama vu ce que le studio a déjà accompli. Entre Dofus et Wakfu, on a été habitué à du grand cru. En 2023, c'est avec un nouvel RPG tactique qu'Ankama compte nous émerveiller de nouveau, le dénommé Waven.Dans Waven, le joueur incarne un aventurier des mers vivant dans un monde submergé où il ne reste que quelques îlots miraculés. Vous allez vous équiper de vos meilleurs sorts pour partir à l'aventure et découvrir ce monde où, jadis, régnaient en maîtres dieux et dragons.Le jeu est donc un RPG tactique qui mêle construction de deck et collecte d'objets précieux pour affronter des hordes de monstres dans des combats au tour par tour. Le but sera de monter en puissance pour aller toujours plus loin et percer les secrets de ce monde.Vous pourrez également affronter d'autres joueurs que ça soit dans un mode asynchrone inédit ou dans le célèbre "Kolizéum" que les joueurs de Dofus connaissent très bien.Waven sera cross-platform entre PC et mobile, ce qui permettra de jouer au jeu n'importe où. Il sera en early-access cet été avant de sortir entièrement fin 2023.