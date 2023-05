Redfall est disponible

Publié le Mercredi 3 mai 2023 à 11:30:00 par Théo Valet

Et les avis sont mitigés

Développé par Arkane Austin et édité par Bethesda Softworks, Redfall vous met au commande de héros qui vont essayer de comprendre pourquoi des vampires ont pris le contrôle d'une île autrefois paisible.Dit comme ça, on peut se dire que c'est un jeu d'enquête fantastique, mais que nenni. Redfall est un FPS où vous allez marbrer du vampire à tour de bras, à l'aide de pouvoir et autres gadgets assez funky, que se soit en solo ou en multijoueur.Au vu des premières critiques, nous vous conseillons d'attendre notre test avant d'acheter le jeu. Le jeu est disponible sur Xbox X|S et sur PC. Il est également disponible sur le Game Pass.