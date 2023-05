Convergence : A League of Legends Story arrive en mai

Publié le Mercredi 3 mai 2023 à 11:00:00 par Théo Valet

La prochaine pépite de Riot ?

Fruit d'une collaboration entre Riot Forge et Double Stallion, "Convergence : A League of Legends Story" est un jeu solo de plateforme et d'action en 2D. On y incarne Ekko, le champion capable de manipuler le temps qu'on retrouve dans "League of Legends", bien évidemment, et qui a été mis en avant à travers la série animée "Arcane".Le jeu se déroule dans Zaun, le district industriel de Piltover, où le joueur apprendra les conséquences que peut provoquer la manipulation temporelle. Le style graphique est, je trouve, assez incroyable, et on nous promet des combats intenses et dynamiques couplés à de l'exploration originale. La hype est là.Le jeu sera disponible sur Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 et PS5, ainsi que sur PC via Steam, GOG, et l'Epic Games Store le 23 mai prochain.