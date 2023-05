(TEST) Asus ROG Strix Scar 16

Publié le Mercredi 3 mai 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Une belle version améliorée du ROG Strix Scar 15

Théo a une nouvelle fois testé un portable. Le plus étonnant n'est pas qu'il ait réussi à le tester. Il a les compétences pour ça. Sans aucun problème. On l'a entraîné et programmé pour.Non, le plus étonnant, c'est finalement qu'Asus lui file un tel matos, à ce prix-là, entre les mains.Parce que Théo est quand même plus habitué à traire les vaches et fabriquer le Beaufort familial que de décortiquer un portable.Mais bon. Il faut de tout pour faire un monde...