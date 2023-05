To Hell With the Ugly : le premier jeu basé sur un roman de Boris Vian

Publié le Jeudi 4 mai 2023 à 10:20:00 par Walid Hamadi

Un jeu beau pour les moches

Le héros : Rock Bailey. Le lieu : un club de jazz de Los Angeles. Le crime : enlèvement et agression. Le mobile : inconnu. Le 30 mai, ce sera à vous de mener l’enquête pour comprendre ce qu’il s’est passé cette nuit au bellâtre iconique des années 1950. Lui dont la seule réussite est sa belle gueule, va devoir enquêter, se battre et semer ses poursuivants en voiture dans les rues sombres de la Cité des Anges imaginée par Boris Vian.



ARTE France a choisi le roman Et on tuera tous les affreux de Boris Vian pour en adapter son premier jeu vidéo, développé avec La Poule Noire. Un jeu qui alliera point and click, et combat au tour par tour, le tout emballé dans un design et une animation qui semblent très travaillés. Un style qui convient bien au burlesque parodique qu’ont voulu insuffler les créateurs à cet univers presque grotesque dépeint par Vian. Une bande-son jazzy appuiera le propos sur le paraître et la société de faux-semblants qui font loi encore de nos jours.



To Hell With the Ugly sera disponible sur toutes les plateformes PC, Playstation, Xbox et Switch pour 19,99€