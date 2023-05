Double Dragon Gaiden : Rise of the Dragon se modernise

Publié le Jeudi 4 mai 2023 à 10:00:00 par Walid Hamadi

Bimmy et Jimmy passent au roguelite

Cela va ravir de nombreux fans : Double Dragon revient. Le développeur Secret Base s’est attelé à redonner vie aux frères Lee, Billy et Jimmy, pour un beat’em up aux forts accents de roguelite. Dans les rues de New York, les deux personnages vont affronter de nombreux voyous en bon justiciers qu’ils sont.



Marian, devenue experte en armes à feu et l’Oncle Matin, une montagne de muscles munie d’un bouclier, sont les deux premiers personnages jouables annoncés avant le lancement. Il y en aura 13 en tout et pourront être dirigés par deux joueurs en coop locale. Le titre voudra jouer sur un gameplay équilibré entre attaque et défense et récompensera les KO spéciaux par de la monnaie et des bonus de santé.



Car l’originalité de ce nouvel épisode de Double Dragon réside dans son système très apprécié de nos jours : tenter d’aller le plus loin possible dans l’enchaînement des niveaux pour économiser de l’argent et ensuite améliorer les caractéristiques des personnages pour aller plus loin la prochaine fois. De plus, la sélection de l’ordre des missions sera libre pour influer sur la durée, le nombre d’ennemis et la difficulté de la partie.



Enfin, comme vous pouvez le voir dans le premier trailer ici, le style visuel 16-bits a été préservé même si les personnages ont subi un petit lifting. On vous laisse apprécier, ou pas.



Le jeu sortira le 25 juillet prochain, sur PS5, PS4, Xbox Series S/X, Xbox One, Switch et PC.