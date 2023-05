Un lancement satisfaisant pour Everspace 2

Publié le Jeudi 4 mai 2023 à 11:40:00 par Julia Bourdin

Du fric vers l’infini et l’au-delà

Le PDG de Rockfish Games est ravi des résultats du lancement sur PC d’Everspace 2. D’après lui, tous les objectifs financiers sont atteints.Sur une semaine de lancement et comparé à son prédécesseur, il s’est vendu à 2 fois plus d’exemplaires et a rapporté plus de trois fois et demie le chiffre d’affaires. Les développeurs annoncent même un pic à 10000 joueurs simultanés.Avec l’arrivée cet été d’une version Physique Deluxe et la sortie sur Xbox Series et PS5, Rockfish a déjà commencé à travailler sur une mise à jour majeure gratuite, qu’on devrait voir pour la fin d’année. Elle ajoutera de nouvelles fonctionnalités comme plus de personnalisation, des équipements légendaires, des voix françaises et japonaises et globalement plus de contenu : plus de contenu scénaristique, de nouveaux systèmes solaires, de nouveaux accessoires, etc…Bref, si vous avez aimé le premier jeu ou que vous aimez ce genre d’univers, sachez qu’il est sur le Xbox Gamepass ou sur Steam, GOG et Microsoft Store pour 49,99 €.