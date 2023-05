La date de sortie de FA 2023 est annoncée

Publié le Jeudi 4 mai 2023 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

On entre dans la dernière ligne droite

Le double champion du monde Max Verstappen est confirmé en tant que star de la couverture en exclusivité numérique avec son partenariat avec la marque EA SPORTS.Dans F1 23 nous avons le droit à un retour du mode histoire Point de Rupture, bien entendu le jeu comprend toutes les écuries, tous les pilotes ainsi que tous les circuits de la saison 2023 (dont les Grand Prix de Las Vegas et de Lusail, au Qatar).EA SPORTS a annoncé que F1 23, le jeu officiel du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, sortira le 16 juin sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC via EA App, Epic Games Store et Steam.