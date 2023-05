La première bande-annonce de Dune, Deuxième Partie est là

Publié le Jeudi 4 mai 2023 à 11:00:00 par Walid Hamadi

Devinez quelle française est dans le casting

L’un des films les plus attendus de 2023 dévoile sa première bande-annonce. Les premières images de Dune, Deuxième partie montrent que le casting cinq étoiles s’est encore étoffé avec les apparitions de Laurence Pugh ou encore Léa Seydoux pour ne citer qu’elles.



Dans cette suite, Paul Atreides mène une rébellion contre ceux qui ont tenté d’anéantir sa lignée et le héros va devoir protéger son nouveau peuple et l’univers. Pas de pression surtout Paul.



Les images du film de Denis Villeneuve semblent toujours aussi belles et on espère juste que le réalisateur parviendra a insufler un peu plus de vie à la création de Frank Herbert. Sortie le 1er novembre dans nos salles.