Metal Mutation est sorti sur PC

Publié le Vendredi 5 mai 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Hurlant ?

Avec quelques semaines de retard, le jeu Metal Mutation débarque enfin sur Steam . Dans le monde du jeu, à l'ambiance Cyberpunk, les entreprises et la technologie ont pris le pouvoir. Vous incarnez un cyborg, accompagné d'une IA, qui combat pour sauver l'humanité de nanovirus.Au fil de vos échecs, vous pourrez améliorer votre personnage et espérer aller un peu plus loin dans le jeu. Metal Mutation est jouable à 4 en coop.Le jeu est signé Microids, via son label Microids Indies, développé par T0 Studio. Le jeu est un mélange de roguelike, action et dungeon crawler.