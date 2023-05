- Skye Tales sort bientôt sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 5 mai 2023 à 10:40:00 par Ambre Cogné

Petit dragon prend son envol

Développé par 4J Studios et édité par Puny Astronaut, Skye Tales nous annonce sa sortie imminente. Le jeu vous invite à incarner Skye, un gentil dragon aidant les différents habitants de Brinn en résolvant des enigmes. On nous y promet un environnement chatoyant, accueillant et doux dans lequel on peut se sentir confortable.Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 26 mai. D'ici-là, on vous invite à regarder le trailer produit pour l'occasion :