- The Invincible se laisse conter en démo

Publié le Vendredi 5 mai 2023 à 10:20:00 par Walid Hamadi

Ce week-end, les jeux narratifs sont mis à l’honneur sur Steam et à cette occasion, The Invincible sort sa démo Ce titre de pure science-fiction vous met dans la peau de Yasna, une astrobiologiste envoyée en mission scientifique sur Regis III pour étudier cette planète étrange et encore inexplorée. L’histoire avançant, la remise en question de la place de l’Homme dans l’univers va se faire grandissante et son rapport à la technologie risque de basculer.The Invincible n’a pas encore de date de sortie précise, mais il paraîtra sur PC et consoles dans le courant de l’année.