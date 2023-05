- The Dark Pictures Anthology : Man of Medan est disponible sur Switch

Publié le Vendredi 5 mai 2023 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Recommandé pour les thalassophobes

Bandai Namco et Supermassive Games ont annoncé la sortie de The Dark Pictures Anthology : Man of Medan sur Switch. Il s’agit du premier portage pour cette console de Supermassive.Dans Man of Medan, cinq amis partent en vacances en bateau pour faire de la plongée à la recherche d’un navire de la Seconde Guerre Mondiale. Mais une tempête frappe et le cauchemar commence.Vous pourrez découvrir l’histoire complète et au-delà avec l’extension Inondation et le mode de jeu Curator’s Cut qui seront disponibles au lancement.Vous pourrez également partager l’ambiance oppressante de ce jeu avec des amis grâce au mode histoire partagé en multijoueur en ligne à 2 et au mode coopératif hors ligne jusqu’à 5 joueurs.Pour rappel, le jeu est déjà disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.