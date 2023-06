- Harmony: The Fall of Reverie disponible sur PS5 et Xbox Series

Publié le Vendredi 23 juin 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Joli

Développé et édité par DON'T NOD, Harmony: The Fall of Reverie est déjà sorti au début du mois sur PC et Nintendo Switch. Il est désormais disponible sur Xbox Series et PS5.Pour rappel, le jeu nous raconte l'histoire de Polly, une jeune femme qui vient tout juste de revenir dans sa ville natale, transformée en mégalopolis par MK, une mégacorporation aux desseins mystérieux. Alors qu'elle est à la recherche de sa mère disparue elle se rend compte qu'elle a un don de clairvoyance, lié à Rêverie, un autre monde. Dans Rêverie, des divinités étranges - les Aspirations - la connaissent sous le nom d'Harmony.Et bien entendu, de ses actes dans cet autre monde vont dépendre la survie de l'humanité.