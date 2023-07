Pikmin 4 est sorti !

Publié le Vendredi 21 juillet 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Plein de nouveautés dans cet épisode

Ce vendredi 21 juillet 2023 signe la sortie de Pikmin 4 sur Nintendo Switch, si vous êtes passé à côté des trois opus précédents voici un petit rappel sur Pikmin :Dans Pikmin, vous incarnez Olimar, un explorateur spatial qui s'est écrasé sur une planète inconnue. Planète sur laquelle il fait la rencontre de petits êtres sympathiques qui lui viennent en aide : les Pikmins.Les Pikmins ne sont pas très costaux et ont beaucoup de prédateurs, mais leur force réside dans leur nombre. Aux commandes d'Olimar, le joueur pourra diriger les Pikmins pour qu'ils l'aident à réparer sa fusée et à rentrer chez lui.Dans Pikmin 4, exit Olimar, vous pourrez faire votre propre personnage pour partir à l'aventure et, aidé du chien sauveteur Otchin, sauver les autres explorateurs spatiaux qui se sont écrasés sur la dangereuse planète des Pikmin.