- Le prochain From Software arrive

Publié le Vendredi 21 juillet 2023 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Le prochain jeu signé From Software arrive à grands pas, et nous honore d'un tout nouveau trailer, qui introduit l'histoire et l'univers du jeu.Armored Core VI est un jeu d'action futuristique vous mettant aux commandes d'un mécha : une puissante armure de combat.Sur la planète Rubicon 3, l'humanité avait trouvé une nouvelle source d'énergie. Cependant, cette découverte à tourné au cauchemar, alors que cette mystérieuse source d'énergie est à l'origine d'événements apocalyptiques.L'humanité a redécouvert cette ressource oubliée, et cherche de nouveau à en prendre le contrôle. L'histoire est-elle condamnée à se répéter ?Armored Core VI Fire of Rubicon sortira le 25 août 2023 sur PC, Ps4, PS5, Xbox One et Xbox Series.