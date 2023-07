- The Legend of Nayuta : Boundless Trails arrive bientôt

Publié le Vendredi 21 juillet 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Encore un remake...

Originalement sorti en 2012, The Legend of Nayuta : Boundless Trails s'offre un remake à venir sur PS4, Switch et PC.Découvrez ou redécouvrez ce jeu de rôle et d'action en temps réel, enfin en HD et en 60 images par seconde.The Legend of Nayuta vous met dans la peau de Nayuta qui, depuis son île natale, rêve de découvrir le monde. Mais c'est même d'autres mondes que vous aurez l'occasion de découvrir, avec des lieux variés, des personnages colorés et une tonne de quêtes à accomplir.The Legend of Nayuta : Boundless Trails sortira le 22 septembre 2023 sur PS4, Switch et PC.