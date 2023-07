- Unholy : un nouveau jeu d'horreur sur PC

Publié le Vendredi 21 juillet 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Bonjour les cauchemars

Unholy, un tout nouveau jeu de type survival horror est disponible sur Steam Incarnez Dorothea, et accompagnez la dans un voyage terrifiant et perturbant au possible à la recherche de son fils disparu.Toute chose n'est pas bonne à savoir, vous l'apprendrez peut-être dans Unholy...Unholy vous permet d'utiliser vos émotions comme des outils pour défaire vos ennemis et agir sur l'environnement. Dans le monde d'Unholy, tout le monde cache son visage derrière un masque, vous pourrez fabriquer et personnaliser le votre, ce qui vous donnera accès à de nouvelles options de gameplay. Vous pourrez aussi porter le masque de quelqu'un d'autre pour vous infiltrer, à condition de ne pas être découvert...