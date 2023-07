- Atlas Fallen : le système de combat

Publié le Vendredi 21 juillet 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Seulement trois armes ?!

Focus Entertainment a partagé une nouvelle vidéo sur Atlas Fallen, qui présente le gameplay et les combats du jeu.La vidéo commence par un fait inquiétant : vous pourrez vous équiper de deux armes à la fois parmis les trois disponibles.Certes, le fait de pouvoir équiper deux armes à la fois pour effectuer des combos est plutôt intéressant, mais un total de trois armes, dans un jeu de rôle, ça paraît un peu court...Heureusement, vous aurez accès à un vaste éventail de compétences à équipper comme il vous plaira pour diversifier et adapter votre gameplay. De plus, lors des combats, votre jauge de Momentum augmentera peu à peu, vous permettant de déclencher des effets et attaques dévastatrices.Le Momentum est une mécanique intéressante d'Atlas Fallen : plus votre jauge est remplie, plus vous infligerez mais aussi recevrez de dégâts. Il vous faudra donc bien faire attention à cette jauge et faire des choix pour ne pas finir au tapis en deux attaques.Point positif d'Atlas Fallen : le jeu promet la possibilité de jouer en coop à deux joueurs durant l'intégralité de l'aventure, ce qui rend la personnalisation de vos attaques d'autant plus intéressante pour faire de super combos avec votre partenaire.Atlas Fallen sortira le 10 août prochain, sur PS5, Xbox Series et PC.