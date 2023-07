- Du nouveau sur Marvel's Spider-Man 2

Publié le Vendredi 21 juillet 2023 à 11:50:00 par Romain Cappelletti

Kraven, Venom, et le Bouffon ?

C'est avec un tout nouveau trailer qui présente son scénario et ses enjeux que Marvel's Spider-Man 2 se présente aujourd'hui.On remarquera tout d'abord que Peter Parker à encore changé de visage, s'affranchissant de ceux d'Andrew Garfield et de Tom Holland. La VF est otujours assurée par Donald Reignoux ceci-dit.Les troubles s'intensifient à New-York, alors que Peter fait dorénavant équipe avec Miles Morales, de nouveaux dangers s'annoncent : Kraven, mais aussi Venom font leur apparition dans ce trailer, et on pourra sans doutes compter sur le Bouffon Vert pour faire des siennes.Spider-Man noir fait aussi son apparition (pas Miles, mais bien Peter avec un costume corrompu par le symbiote Venom).Enfin bref, du LOURD.La sortie de Marvel's Spider-Man 2 est prévue pour le 20 octobre 2023, exclusivement sur PS5 dans un premier temps.